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9 декабря, 13:17

Исследование: Свет в спальне ночью увеличивает риск болезней сердца и сосудов

Освещение во время сна опасно для здоровья. Обложка © freepik.com / pvproductions

Освещение во время сна опасно для здоровья. Обложка © freepik.com / pvproductions

Исследование, проведённое учёными Каролинского института в Стокгольме, выявило прямую связь между ночным освещением в спальне и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet Cardiovascular Research.

Руководитель исследования, профессор Майкл Перрес, подчеркнул: впервые установлена чёткая корреляция между искусственным освещением и ускоренным развитием атеросклероза. Это заболевание связано с накоплением жировых отложений в артериях, когда сужается их просвет. Из-за этого увеличивается риск серьёзных последствий, например, ишемии, инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

В исследовании участвовали более 800 взрослых добровольцев, за которыми наблюдали в течение трёх лет. Участники эксперимента спали в помещениях с постоянным источником света. При анализе данных учитывались разные факторы: возраст, масса тела, наличие вредных привычек и исходное состояние здоровья. Результаты показали, что даже непрямое освещение значительно повышает риск сердечно-сосудистых патологий.

Профессор Перрес объясняет, что искусственное освещение подавляет синтез мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы организма. «Нарушение природных биологических часов запускает каскад негативных процессов в сердечно-сосудистой системе», — заявил он. Так, сон в недостаточно тёмных условиях способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Исследователи настоятельно рекомендуют исключить источники света в спальне или использовать светонепроницаемые шторы. Эти простые меры помогут сохранить здоровье сердца и сосудов.

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Ранее в Life.ru рассказали, как сон влияет на здоровье у мужчин и женщин. Учёные установили связь между стадиями сна, их продолжительностью и артериальным давлением. Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых методов лечения гипертонии.

Валентина Раппопорт
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