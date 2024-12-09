Исследование: Свет в спальне ночью увеличивает риск болезней сердца и сосудов

Исследование, проведённое учёными Каролинского института в Стокгольме, выявило прямую связь между ночным освещением в спальне и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet Cardiovascular Research.

Руководитель исследования, профессор Майкл Перрес, подчеркнул: впервые установлена чёткая корреляция между искусственным освещением и ускоренным развитием атеросклероза. Это заболевание связано с накоплением жировых отложений в артериях, когда сужается их просвет. Из-за этого увеличивается риск серьёзных последствий, например, ишемии, инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

В исследовании участвовали более 800 взрослых добровольцев, за которыми наблюдали в течение трёх лет. Участники эксперимента спали в помещениях с постоянным источником света. При анализе данных учитывались разные факторы: возраст, масса тела, наличие вредных привычек и исходное состояние здоровья. Результаты показали, что даже непрямое освещение значительно повышает риск сердечно-сосудистых патологий.

Профессор Перрес объясняет, что искусственное освещение подавляет синтез мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы организма. «Нарушение природных биологических часов запускает каскад негативных процессов в сердечно-сосудистой системе», — заявил он. Так, сон в недостаточно тёмных условиях способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Исследователи настоятельно рекомендуют исключить источники света в спальне или использовать светонепроницаемые шторы. Эти простые меры помогут сохранить здоровье сердца и сосудов.