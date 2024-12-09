В России допустили серьёзный спад продаж новых авто в 2025 году

Продажи новых легковых автомобилей в России в следующем году могут снизиться на 10% по сравнению с 2024 годом, составив 1,43 млн единиц. Такой прогноз озвучил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков во время презентации на мероприятии Autostat Analytics Day.

Аналитики «Автостата» также рассматривают более оптимистичный сценарий, в котором возможен рост продаж. Сергей Целиков отметил, что в течение ближайших шести месяцев существует потенциал для увеличения спроса на автомобили на 10%.

«Мне кажется, что потенциал +10% в горизонте полугода может быть. То есть в начале года цены активно пойдут вверх, это моё такое ощущение, основанное на том, что уже произошло, и ещё того, что не учло возможного роста цен. Например, не учтён утильсбор октября. А впереди ещё январский утильсбор. Также не отыграло падение рубля», — сказал он.

Согласно данным, представленным в ходе мероприятия, средняя цена на новый легковой автомобиль в России в ноябре 2024 года составила 3,17 млн рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие цифры подтверждают общий тренд на рост в автомобильной отрасли, который наблюдается на протяжении последних месяцев.

В своей презентации Целиков также отметил, что в случае реализации негативного сценария, продажи новых машин могут сократиться на 20%. Это приведёт к снижению объёмов рынка до 1,27 млн автомобилей. Тем не менее базовый прогноз остаётся более оптимистичным, и эксперты «Автостата» рассчитывают на восстановление продаж на уровне 2024 года, что в сумме составит около 1,59 млн единиц — на 50% больше, чем в 2023 году.

Что касается прогнозов по ценам на новые автомобили, то аналитики ожидают, что в 2025 году средняя цена на новый легковой автомобиль может вырасти ещё на 10% к лету. Это связано с общими тенденциями в экономике, в том числе с возможными изменениями в валютных курсах, а также с увеличением затрат на производство и импорт автомобилей.