Россиянам рассказали, какие виды гипноза существуют и как они работают

Современные исследования подтверждают, что гипноз — это эффективный метод психотерапии, который может быть полезен при лечении фобий, зависимости, тревожных расстройств и даже временной боли. Однако, как и любой инструмент, гипноз может использоваться как во благо, так и во вред. Доктор медицинских наук Рафаэль Мирзабекян в интервью «Газете.ru» подчёркивает, что загипнотизировать можно любого человека при правильном подходе, что делает метод потенциально опасным в руках мошенников.

Существует несколько видов гипноза, каждый из которых имеет свои особенности и применение. Например, эриксоновский вариант, основанный на методах нейролингвистического программирования, может использоваться в повседневной практике психотерапевтов для создания доверия и расслабления у пациента. Однако он же может быть применён и мошенниками, чтобы незаметно внушить человеку определённые мысли или действия.

Императивный, или эмоционально-стрессовый, гипноз — ещё один вариант, который может использоваться как в лечебных целях, так и в криминальных. Например, мошенники могут запугивать жертву, внушая ей страх и подчинение. Это подчёркивает важность осведомлённости и осторожности в общении с незнакомцами.

Доктор Мирзабекян также отмечает, что гипноз может быть полезен в борьбе с зависимостями, страхами и депрессией. Однако его применение должно быть строго контролируемым и проводиться только квалифицированными специалистами. Некоторым пациентам такие методы противопоказаны, например, людям с шизофренией или с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Важно помнить, что гипноз — это не магия, а научно обоснованный метод, требующий профессионального подхода. Пациенты должны быть информированы о процессе и добровольно соглашаться на терапию. В противном случае, практика может стать источником недопонимания и даже угрозы для психического здоровья.