В Москве на ВДНХ распахнул двери Музей героизма

9 декабря, в День героев Отечества, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей героизма в отреставрированном павильоне на ВДНХ. По словам градоначальника, история нашей страны, начиная с древней Руси и до нынешних дней, полна подвигов наших героев, соотечественников.

«Основной акцент музея сделан на специальной военной операции, посвященной подвигам наших защитников, которые стоят на передовой <...> нашей Родины и ее независимости. Я надеюсь, что этот музей станет живым пространством, где можно будет общаться с современными героями и где молодое поколение сможет впитать нашу историю, дух и традиции», - отметил Сергей Собянин.

Он выразил уверенность в том, что новый музей привлечет внимание как москвичей, так и гостей столицы.

Выставка открылась в бывшем павильоне «Зерно». Согласно информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в начале экспозиции посетителей ждет Зал Славы, где на кольцевом экране представлена многовековая история героизма от Древней Руси до наших дней. Здесь также размещена галерея с государственными наградами СССР и Российской Федерации: орденами, медалями, знаками отличия и почетными грамотами.