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9 декабря, 13:04

Полиция Петербурга расследует драку дошколят

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку после сообщения о травме, полученной ребёнком в детском саду. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 6 декабря, медицинский работник детского сада на Рыбацком проспекте в Невском районе сообщил в полицию о том, что шестилетний воспитанник учреждения получил травмы.

Позже врачи детской больницы, куда был доставлен мальчик, зафиксировали у него переломы и ушибы и также уведомили об этом правоохранительные органы.

«По словам матери мальчика, он был избит другими детьми в саду. В связи с этим фактом полицией проводится проверка», — отметили в Главном управлении МВД Петербурга.

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«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин

А ранее тело 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Рядом с ним лежал покалеченный брат-близнец. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

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Life.ru

Алексей Берковиц
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