Полиция Петербурга расследует драку дошколят

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку после сообщения о травме, полученной ребёнком в детском саду. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 6 декабря, медицинский работник детского сада на Рыбацком проспекте в Невском районе сообщил в полицию о том, что шестилетний воспитанник учреждения получил травмы.

Позже врачи детской больницы, куда был доставлен мальчик, зафиксировали у него переломы и ушибы и также уведомили об этом правоохранительные органы.

«По словам матери мальчика, он был избит другими детьми в саду. В связи с этим фактом полицией проводится проверка», — отметили в Главном управлении МВД Петербурга.