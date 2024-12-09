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Регион
9 декабря, 13:57

На Украине раскрыли преступную группу, которая торговала марихуаной из США

Крупный международный канал контрабанды наркотиков удалось разоблачить на Украине. Об этом сообщает офис Генпрокурора Незалежной в телеграм-канале.

Преступная группировка состояла из пяти жителей Кременчуга, включая организатора, а также троих сообщников из Киева. По данным следствия, подозреваемые наладили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ из США на Украину через международные почтовые отправления. Поступивший в Киев «товар» фасовали, а затем доставляли в другие города страны. При задержании было задокументировано не менее сотни посылок с запрещёнными веществами.

Следствие задокументировало пересылку почти 100 международных посылок с наркотиками. Во время обысков правоохранительные органы изъяли более 20 килограммов каннабиса, оборудование, использовавшееся для выращивания и фасовки наркотиков, а также компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи, связанные с преступной деятельностью. Кроме того, были изъяты значительные суммы наличных денег — более 260 тысяч долларов и почти 400 тысяч евро.

Врачам ВСУ разрешили использовать наркотики на фронте
Врачам ВСУ разрешили использовать наркотики на фронте

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники ФСБ и МВД выявили тайник, содержащий свыше трёх тонн компонентов для производства наркотиков. Позже было установлено, что эти прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Мария Любицкая
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