Life.ru узнал, наблюдается ли Юрьев день на рынке труда в России

Декабрь является своеобразным «переходным» месяцем на рынке труда в России, когда многие компании закрывают набор сотрудников перед новогодними праздниками. Эта тенденция наблюдается не только в этом году, но и в предыдущие. О положении на рынке труда Life.ru узнал у HR-эксперта, руководителя школы развития карьеры, члена экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадяна в Юрьев день 9 декабря (26 ноября по старому стилю) — единственный день года, во время которого в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому.

«Во-первых, в декабре многие организации стремятся завершить свои финансовые и операционные задачи перед закрытием года. Это может означать, что управление персоналом уделяет меньше внимания новым кандидатам, чтобы сосредоточиться на текущих задачах и подготовке к новому году. В результате, даже если вакансии остаются открытыми, процесс отбора может замедляться или вовсе приостанавливаться», — уверен эксперт.

По мнению Мурадяна, в этом году крупные компании становятся более осторожными в вопросах найма. Это может быть связано с экономической неопределённостью и необходимостью оптимизации затрат. Многие работодатели предпочитают дождаться нового года, чтобы пересмотреть свои стратегии и бюджетные ассигнования.

Что касается фразы «перезвоним вам после праздников», то здесь все зависит от конкретной компании и её политики. В идеале, работодатели должны уведомлять кандидатов о статусе их заявок, но на практике это не всегда происходит. Гарри Мурадян HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры

Эксперт также отметил, что некоторые кандидаты могут не получить обратной связи, особенно если процесс найма был временно приостановлен. Кроме того, в декабре на рынке труда часто наблюдается дефицит активных соискателей. Многие люди предпочитают сосредоточиться на праздниках и семейных делах, что приводит к снижению активности на рынке. Это создаёт уникальную возможность для тех, кто ищет работу: меньшее количество конкурентов может увеличить шансы на успех.

«Декабрь — это время как для осознания текущих реалий рынка труда, так и для подготовки к новым возможностям в наступающем году. Работодатели и кандидаты должны быть готовы адаптироваться к изменениям и искать новые пути для достижения своих целей», — подытожил Мурадян.