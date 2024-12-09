Стало известно, сколько денег на счетах россиян банки уберегли от мошенников

В период с июля по сентябрь 2024 года банки России успешно отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России. Несмотря на эти усилия, в третьем квартале злоумышленникам удалось похитить у россиян 9,3 миллиарда рублей.

Центробанк отметил, что объем спасенных средств в этом периоде увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако зафиксированные потери значительно превысили средние значения за предыдущие четыре квартала. В III квартале более 40% от общей суммы хищений пришлись на онлайн-банкинг и переводы, в то время как ранее наибольшие потери наблюдались по операциям с картами.