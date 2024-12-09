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Регион
9 декабря, 13:40

Стало известно, сколько денег на счетах россиян банки уберегли от мошенников

ЦБ: Банки отразили более 16 млн атак мошенников и спасли 4,9 трлн рублей граждан

В период с июля по сентябрь 2024 года банки России успешно отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России. Несмотря на эти усилия, в третьем квартале злоумышленникам удалось похитить у россиян 9,3 миллиарда рублей.

Центробанк отметил, что объем спасенных средств в этом периоде увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако зафиксированные потери значительно превысили средние значения за предыдущие четыре квартала. В III квартале более 40% от общей суммы хищений пришлись на онлайн-банкинг и переводы, в то время как ранее наибольшие потери наблюдались по операциям с картами.

«Как ключи от квартиры‎»: Мошенники грабят россиян по схеме с полисами ОМС
«Как ключи от квартиры‎»: Мошенники грабят россиян по схеме с полисами ОМС

Ранее Life.ru рассказал, что мошенники начали обманывать людей с помощью мессенджера WhatsApp. Теперь аферисты отправляют популярные анимированные картинки — гифки и обманывают пользователей. За анимацией может скрываться вредоносный код или ссылка на фишинговый сайт.

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Life.ru

Марина Фещенко
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