«Возмутительно»: Жена Игоря Николаева опровергла слухи о возможной беременности

Поклонники Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой активно обсуждают слухи о возможной беременности певицы. Внимательные фанаты заметили, что на последних фотографиях Юлия предпочитает одежду тёмных тонов и часто прикрывает округлившийся живот рукой. Эти детали вызвали волну поздравлений и предположений о грядущем пополнении в семье.

Сами супруги пока не комментируют слухи о возможной беременности. Известно, что они сосредоточены на работе и воспитании своей дочери Вероники. Пара не сразу смогла стать родителями, и появление Вероники стало для них настоящим чудом. Юлия признавалась, что вымолила дочь после поездки в Покровский женский монастырь и посещения храма с мощами святых Петра и Февронии. Проскурякова отметила, что находится в отличной форме. Жена Николаева понимает, кто разглядел у нее «округлившийся живот».

«Это неправда! Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно! Я в отличной форме, и не надо заставлять меня комплексовать после каждого моего выхода на сцену», — высказалась артистка в своих соцсетях.

История появления Вероники на свет наполнена верой и терпением. Осенью 2013 года Юлия отправилась в монастырь, а в июне 2015-го появилась на светском мероприятии с заметно округлившимся животом. Пара не прибегала к радикальным медицинским мерам, и, как говорила Юлия: «когда мы расслабились, тут-то все и случилось». Артистка верит, что каждой паре Бог даёт ребёнка в своё время.

Отношения Игоря и Юлии строились на взаимопонимании и поддержке. Со временем артист начал воспринимать Юлию не только как любимую женщину, но и как творческого человека. Окружение Николаева приняло Юлию, а родители певицы всегда симпатизировали Игорю.

Пока остаётся загадкой, действительно ли семья Николаевых ожидает пополнения, но поклонники продолжают надеяться и ждать официальных заявлений от пары.