Пенсионерка из Татарстана попала в Книгу рекордов РФ за достижения в армлифтинге

83-летняя Назима Закирова из Набережных Челнов вошла в Книгу рекордов России за достижения в армлифтинге, став лучшей в дисциплине «Русский ХАБ» среди женщин старше 80 лет. Её путь к этому успеху был долгим и насыщенным. Об этом пишет kp.ru.

Назима Закирова стала пятикратной чемпионкой мира по армлифтингу. Видео © Telegram / Mash Iptash

Родилась Назима Гумеровна 14 мая 1941 года в деревне Керекес Заинского района, в разгар Великой Отечественной войны. Отец погиб на фронте, и мать осталась одна с четырьмя детьми. С детства Назима приучена к тяжёлому труду, что закалило её характер и выносливость. В молодости она активно занималась спортом: каталась на лыжах, коньках, плавала и даже покорила Эльбрус.

Карьера Закировой началась в школе Екатеринбурга, затем она работала в образовательных учреждениях Татарстана. На пенсии Назима активно участвует в жизни социума: «На протяжении 20 лет нахожусь на пенсии. Занимаюсь общественной работой, председательствую в Совете ветеранов республики, являюсь руководителем фольклорного ансамбля «Жэухэр» и старшая по подъезду», — рассказала Назима.

В 2022 году, благодаря поддержке мастера спорта международного класса Фаниса Нурутдинова, Назима начала тренироваться в армлифтинге. За короткий срок она завоевала множество наград, включая 53 золотые медали и 49 дипломов. Её достижения на Чемпионате мира в Екатеринбурге, где она подняла пальцами одной руки до 15 килограммов, стали основанием для внесения в Книгу рекордов России.

«Я пальцами одной руки подняла десять килограммов. Судья подняла мне руку и сказала, что я стала чемпионом мира. Это вдохновило написать заявление на участие в Книге рекордов. Мою заявку одобрили. В 2024 году пришёл ответ, меня внесли в Книгу рекордов России. Я очень горжусь этим достижением», — рассказала спортсменка.

Кроме спорта, Назима играет на шести музыкальных инструментах, пишет стихи и изучает современные технологии. Она верит, что жизнь, подобно радуге, всегда полна ярких красок и новых возможностей.