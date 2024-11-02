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2 ноября, 10:15

94 года — полёт нормальный: Дедуля-экстремал полетал на самых высоких качелях в мире

94-летний турист побил свой рекорд, пролетев над пропастью в Skypark Sochi

Россиянин-экстремал Борис Графов рискнул прокатиться на самых высоких качелях в мире в сочинском SkyPark. Пенсионеру уже 94 года, но он по-прежнему постоянный гость экстремального парка развлечений. Отважный дедуля без колебаний покорил аттракцион, поставив новый возрастной рекорд для посетителей парка.

К слову, все предыдущие рекорды были поставлены им же — Графовым: до этого он 10 раз прыгал с банджи высотой 207 м.

94-летний пенсионер прокатился на самых высоких качелях в мире в Сочи. Видео © Telegram / Skypark Sochi

Борису Михайлович отметил, что совсем не испытывал страха.

«Это напомнило мне детские эмоции, когда я катался на качелях много-много лет назад», — поделился впечатлениями любитель острых ощущений.

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Раскрыта личность полуголого экстремала, залезшего на Эйфелеву башню в день закрытия Игр

Ранее в Башкирии экстремал-новичок на самодельном параплане отправил в нокаут женщину. А другие любители пощекотать себе нервишки устроили гонки в стиле «Безумного Макса» на дне высохшего Кубанского моря.

Обложка ©

Telegram / Skypark Sochi

Марина Фещенко
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