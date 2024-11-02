94 года — полёт нормальный: Дедуля-экстремал полетал на самых высоких качелях в мире

Россиянин-экстремал Борис Графов рискнул прокатиться на самых высоких качелях в мире в сочинском SkyPark. Пенсионеру уже 94 года, но он по-прежнему постоянный гость экстремального парка развлечений. Отважный дедуля без колебаний покорил аттракцион, поставив новый возрастной рекорд для посетителей парка.

К слову, все предыдущие рекорды были поставлены им же — Графовым: до этого он 10 раз прыгал с банджи высотой 207 м.

94-летний пенсионер прокатился на самых высоких качелях в мире в Сочи. Видео © Telegram / Skypark Sochi

Борису Михайлович отметил, что совсем не испытывал страха.