94 года — полёт нормальный: Дедуля-экстремал полетал на самых высоких качелях в мире
94-летний турист побил свой рекорд, пролетев над пропастью в Skypark Sochi
Россиянин-экстремал Борис Графов рискнул прокатиться на самых высоких качелях в мире в сочинском SkyPark. Пенсионеру уже 94 года, но он по-прежнему постоянный гость экстремального парка развлечений. Отважный дедуля без колебаний покорил аттракцион, поставив новый возрастной рекорд для посетителей парка.
К слову, все предыдущие рекорды были поставлены им же — Графовым: до этого он 10 раз прыгал с банджи высотой 207 м.
94-летний пенсионер прокатился на самых высоких качелях в мире в Сочи. Видео © Telegram / Skypark Sochi
Борису Михайлович отметил, что совсем не испытывал страха.
«Это напомнило мне детские эмоции, когда я катался на качелях много-много лет назад», — поделился впечатлениями любитель острых ощущений.