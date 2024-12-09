Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, вновь появилась на публике после трудного года, связанного с борьбой с онкологическим заболеванием. Она посетила рождественский концерт «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве, организованном в честь медицинских работников и посвящённом теме раннего развития детей. Мероприятие стало символом возвращения Кейт к общественным обязанностям, сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон на службе в Вестминстерском аббатстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

На концерте Кейт была одета в элегантное красное пальто от Alexander McQueen с чёрным бантом, которое она уже носила ранее, демонстрируя пример осознанного потребления. Её появление сопровождалось сияющей улыбкой, что не осталось незамеченным для публики и СМИ. Принцесса прибыла в аббатство одна, чтобы осмотреть место проведения и проконтролировать последние приготовления, а позже к ней присоединились принц Уильям и их дети — Джордж, Шарлотта и Луи.

На мероприятии присутствовали не только члены королевской семьи, такие как Зара Тиндалл и принцесса Беатрис, но и представители общественности, которые были приглашены за их вклад в благотворительность. Среди гостей был и 100-летний ветеран RAF Бернард Морган, который зажёг свечу от имени волонтёров Королевского британского легиона.

При поддержке своего Лондонского королевского общества Кейт решила отметить многих людей, оказывающих поддержку нуждающимся, — тех, кто вдохновляет, консультирует, утешает и, прежде всего, показывает, что любовь — это самый большой подарок, который можно получить.

2024 год стал для Кейт настоящим испытанием. В начале года ей была сделана операция на брюшной полости, после которой врачи обнаружили признаки рака. Принцесса прошла курс профилактической химиотерапии, завершив его в сентябре.