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9 декабря, 15:06

В Германии на аукционе продали пустой холст минималиста Раймана за $1,4 долларов

На первый взгляд, работа представляет собой пустой белый холст в чуть более тёмной раме. Обложка © Ketterer Kuns

На первый взгляд, работа представляет собой пустой белый холст в чуть более тёмной раме. Обложка © Ketterer Kuns

В Берлине на аукционе Ketterer Kunst выставили уникальное произведение искусства — белый холст «General 52″ x 52″» работы знаменитого американского художника-минималиста Роберта Раймана. Эта картина, созданная в 1970 году, привлекает внимание своей кажущейся простотой и минималистичным стилем. Об этом сообщает New York Post.

На первый взгляд, работа представляет собой пустой белый холст в чуть более тёмной раме. Однако, как поясняет эксперт аукционного дома Симона Вихманн, «белый не всегда белый». Картина выполнена с использованием белой эмали и эмалевых красок, обычно применяемых для окраски металла.

Роберт Райман, известный своими экспериментальными работами, использовал белый цвет как средство для исследования света, движения и структуры материала. Его минималистский подход заставляет зрителей переосмыслить традиционные представления об искусстве, превращая их в активных участников творческого процесса.

«Материал очень чувствителен, и малейшие следы на безупречной поверхности сразу же значительно уменьшат стоимость работы», — заявили в аукционном доме. Состояние картины специалисты оценивают как «очень хорошее». По данным Ketterer Kunst, работу продали за 1 383 000 долларов (около 137 000 000 рублей).

Райман, который скончался в 2019 году, был самоучкой и начал свой путь в искусстве, устроившись охранником в Музей современного искусства в Нью-Йорке. Его работы, хотя и вызывали споры, достигали значительных продаж, некоторые из них были проданы за миллионы.

Картина является частью серии «General», в которую входит 15 работ, каждая из которых отличается по размеру на полдюйма. Некоторые из них находятся в престижных коллекциях, таких как Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

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Юрий Бузина
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