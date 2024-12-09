Загадка рыжих кошек разгадана: учёные обнаружили ключевой ген

После 60 лет исследований учёные наконец-то раскрыли тайну рыжего окраса домашних кошек. Генетики из Стэнфордского университета и Университета Кюсю обнаружили, что яркий рыжий цвет шерсти связан с мутацией в гене Arhgap36, расположенном на Х-хромосоме. об этом сообщает научный журнал Science.

«Исследования показали, что клетки кожи, из которых вырастает рыжая шерсть, экспрессируют в 13 раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с клетками кожи кошек, у которых нет оранжевого окраса», — говорит генетик Стэнфордского университета Грег Барш.

Однако, вместо ожидаемой мутации в белок-кодирующей части гена, учёные обнаружили делецию — потерю участка хромосомы длиной 5 килобаз. Эта перестройка, как оказалось, влияет на экспрессию гена и приводит к появлению рыжего окраса.

Ген Arhgap36 оказался на Х-хромосоме, что объясняет, почему рыжий цвет шерсти чаще встречается у котов. Самцы имеют только одну Х-хромосому, и если она содержит мутацию, кот оказывается полностью рыжим. У самок две Х-хромосомы, и одна из них случайным образом инактивируется, что приводит к разнообразным окраскам, включая трёхцветный.

Исследователи проанализировали геномы 188 кошек, из которых 145 были рыжими. Мутация была найдена у всех рыжих животных, что подтвердило давнюю гипотезу о генетической причине окраса. Важно отметить, что эта мутация не вызывает проблем с физическим или психическим здоровьем кошек.

Интересно, что мутация Arhgap36 началась тысячелетия назад, и, возможно, даже мумифицированные египетские кошки обладали рыжим окрасом. Это открытие объясняет, как из чёрной и рыжей кошек может родиться потомство с неожиданной палитрой окрасов: самцы чаще всего бывают либо рыжими, либо чёрными, а самки могут иметь пёстрый окрас с вкраплениями разных оттенков.