Россиянам объяснили, поможет ли интерферон при простуде

Интерфероны, открытые в 1957 году вирусологами Жаном Линдеманом и Аликом Айзексом, изначально считались универсальным средством от множества болезней. Однако, как утверждает клинический фармаколог Любовь Селиванова из РНЦХ имени академика Петровского, эффективность и безопасность этих препаратов вызывают вопросы. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

Селиванова изучила ряд исследований, касающихся применения интерферона-альфа. Данные показывают, что этот препарат может снижать частоту респираторных инфекций и облегчать их течение, но только при использовании высоких доз. Это особенно актуально для риновирусных и коронавирусных инфекций. Однако эффективность интерферона в профилактике и лечении инфекций, вызванных вирусами гриппа, парагриппа и респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), не была подтверждена.

«Несколько исследований показали, что применение интерферона-альфа снижает частоту респираторных инфекций, количество симптомов, тяжесть и продолжительность болезни. Важно учитывать, что от распространённых риновирусных и коронавирусных инфекций защищает только самая высокая доза препарата» — объясняет доктор.

Побочные эффекты от применения интерферона-альфа также заслуживают внимания. Наиболее распространённые из них — дискомфорт в носу, заложенность и кровянистые выделения. Риск возникновения этих эффектов возрастает с увеличением дозы препарата. Учитывая высокую стоимость терапии и неоднозначные результаты исследований, использование интерферона требует взвешенного подхода и консультации с лечащим врачом.

Селиванова подчёркивает, что интерферон не является панацеей от всех болезней. Его применение должно быть обосновано и сопровождаться медицинским наблюдением. Важно учитывать индивидуальные особенности пациента и возможные риски, связанные с высокими дозировками препарата.