Путин создал Совет по демографической политике и назначил его главой Матвиенко

Президент России Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале.

«Образовать Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики», – говорится в документе.

Созданный Совет возглавила пердседатель Совфеда Валентина Матвиенко. Основной его задачей станет разработка предложений по совершенствованию демографической политики России, а также контроль за реализацией мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия детства. Кроме того, указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.