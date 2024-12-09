Путин создал Совет по демографической политике и назначил его главой Матвиенко
Президент России Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале.
«Образовать Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики», – говорится в документе.
Созданный Совет возглавила пердседатель Совфеда Валентина Матвиенко. Основной его задачей станет разработка предложений по совершенствованию демографической политики России, а также контроль за реализацией мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия детства. Кроме того, указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая объяснила Life.ru принцип стратегии «семейноцентризма», которую собираются реализовать в России. Она подчеркнула, что в плане отражены все направления — от идеологии до бытовых моментов, в том числе здоровье, образ жизни, образование, меры соцподдержки.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев