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9 декабря, 14:42

Путин создал Совет по демографической политике и назначил его главой Матвиенко

Президент России Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале.

«Образовать Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики», – говорится в документе.

Созданный Совет возглавила пердседатель Совфеда Валентина Матвиенко. Основной его задачей станет разработка предложений по совершенствованию демографической политики России, а также контроль за реализацией мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия детства. Кроме того, указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Матвиенко предложила ввести Десятилетие семьи для улучшения демографии в России
Матвиенко предложила ввести Десятилетие семьи для улучшения демографии в России

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая объяснила Life.ru принцип стратегии «семейноцентризма», которую собираются реализовать в России. Она подчеркнула, что в плане отражены все направления — от идеологии до бытовых моментов, в том числе здоровье, образ жизни, образование, меры соцподдержки.

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Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев

Мария Любицкая
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