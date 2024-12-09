Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови

Исследование, проведённое учёными из Baycrest, выявило, что повышенный уровень сахара в крови может негативно влиять на здоровье мозга даже у людей, не страдающих диабетом. Особенно подвержены этому риску пожилые люди и женщины. Работа была опубликована в журнале Neurobiology of Aging.

В исследовании приняли участие 146 здоровых взрослых разного возраста. Учёные оценивали уровень сахара в крови, проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга и измеряли вариабельность сердечного ритма с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). Результаты показали, что высокий уровень сахара в крови ослабляет связи в мозге, которые отвечают за память, внимание и эмоции. Наиболее выражены эти эффекты у пожилых людей, но они также могут проявляться и у молодых.

Доктор Джин Чен, старший автор исследования, отметил, что даже при отсутствии диагноза диабета высокий уровень сахара в крови может оказывать неблагоприятное воздействие на мозговую активность. «Сахар в крови существует в широком спектре, и его влияние не ограничивается только рамками диабета», — подчеркнул он.

Кроме того, было установлено, что повышенный уровень сахара в крови связан с уменьшением вариабельности сердечного ритма, что также может ухудшать состояние мозга.

Исследователи акцентируют внимание на важности контроля уровня сахара в крови через здоровое питание и физические упражнения. Регулярные медицинские осмотры и посещение врачей также играют ключевую роль, особенно для людей с преддиабетом.

Учёные планируют продолжить изучение влияния вариабельности сердечного ритма на здоровье мозга, поскольку это может стать более доступной целью для вмешательства, чем уровень сахара в крови, особенно у людей без диабета.