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Регион
9 декабря, 15:00

Стало известно, на сколько подскочили цены на Украине с начала СВО

«Новости.Live»: На Украине цены выросли на 44,2% с февраля 2022 года

С февраля 2022 года цены на Украине в среднем выросли на 44,2%. Это произошло преимущественно из-за неурожая и разрушения энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание «Новости.Live».

По его информации, наибольший скачок цен произошёл в следующих категориях: 177,6% — электроэнергия, 62,5% — табачные изделия, 50,8% — продукты, 45,4% — лекарства и медицинские товары, 33,1% — алкоголь, 30,1% — бытовая техника, 12,9% — водоснабжение.

Также авторы материала прогнозируют, что рост цен продолжится до конца зимы. Однако многое также зависит от международной поддержки и ситуации в сфере безопасности.

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Ранее Life.ru уже рассказывал, что Украине уже предрекали мощную нехватку хлеба из-за роста цен на сырьё. Мука в стране подорожала на 50%, а остальные ингредиенты — примерно на 20%. Также выросли затраты на логистику.

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Shutterstock / FOTODOM / ryabuha kateryna

Мария Любицкая
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