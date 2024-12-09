Стало известно, на сколько подскочили цены на Украине с начала СВО

С февраля 2022 года цены на Украине в среднем выросли на 44,2%. Это произошло преимущественно из-за неурожая и разрушения энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание «Новости.Live».

По его информации, наибольший скачок цен произошёл в следующих категориях: 177,6% — электроэнергия, 62,5% — табачные изделия, 50,8% — продукты, 45,4% — лекарства и медицинские товары, 33,1% — алкоголь, 30,1% — бытовая техника, 12,9% — водоснабжение.

Также авторы материала прогнозируют, что рост цен продолжится до конца зимы. Однако многое также зависит от международной поддержки и ситуации в сфере безопасности.