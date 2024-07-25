Опрос показал, сколько человек голодает на Украине

Более 32% жителей Украины хватает денег только на пищу, но им труднее покупать одежду, а 9% не могут себе позволить купить даже еду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По его информации, ещё 48% респондентов отметили, что им хватает денег на еду и одежду, но для более серьёзных покупок, например бытовой техники, приходится откладывать. При этом среднемесячный доход семьи 29,5% участников опроса составляет до 8 тысяч гривен (почти 194 доллара), 36,3% — от 8 до 18 тысяч гривен (194–436 долларов).

Кроме того, больше 7% опрошенных считают, что им хватает денег на всё, кроме, например, покупки автомобиля. А вот чуть более 1% респондентов ответили, что могут себе позволить всё, что пожелают.