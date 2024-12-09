«Заканчиваем говорильню»: Политолог рассказал, как Трамп загоняет Зеленского в рамки
Политолог Маркелов: Трамп загоняет Зеленского в рамки для переговоров с РФ
Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt
Избранный президент США Дональд Трамп начал загонять Владимира Зеленского в рамки, чтобы добиться проведения переговоров по Украине, считает политолог Сергей Маркелов. По его словам, будущий хозяин Белого дома намерен достигнуть желаемого результата за три шага.
Первая стадия торгов, по словам специалиста, заключается в отказе Зеленского от нереалистичных желаний, например, границ 1991 года. На втором этапе он должен осознать, что переговоры с Россией неизбежны. Наконец, на третьем Трамп поставит чёткие рамки для представителей киевских властей.
«Говоря простым языком, Трамп загоняет Зеленского в траекторию, чтобы переговоры были неизбежны. <...> Заканчиваем слова, заканчиваем говорильню о том, что мне нужны гарантии на 500 миллионов лет, как Зеленский сейчас», — резюмировал Маркелов в беседе с «Царьградом».
Напомним, Трамп объявил о желании Зеленского заключить сделку c Россией после встречи с ним в Париже. Кремль изучил предложение американского лидера и напомнил, что нужно для выхода на мирную траекторию.