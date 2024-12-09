«Заканчиваем говорильню»: Политолог рассказал, как Трамп загоняет Зеленского в рамки

Избранный президент США Дональд Трамп начал загонять Владимира Зеленского в рамки, чтобы добиться проведения переговоров по Украине, считает политолог Сергей Маркелов. По его словам, будущий хозяин Белого дома намерен достигнуть желаемого результата за три шага.

Первая стадия торгов, по словам специалиста, заключается в отказе Зеленского от нереалистичных желаний, например, границ 1991 года. На втором этапе он должен осознать, что переговоры с Россией неизбежны. Наконец, на третьем Трамп поставит чёткие рамки для представителей киевских властей.