«Никчёмные и тупые мамаши»: Детский врач лишилась работы после гневной тирады в соцсетях

Педиатр из поликлиники № 1 в Балакове Саратовской области Екатерина Майорова разозлилась на матерей, которые вызывают врачей на дом, и опубликовала у себя в соцсетях гневный пост. В нём она написала о ненависти к «тупым и никчёмным мамашам». Сотрудницу уже уволили, сообщает RTVI.

«Зачем вы нас к себе зовёте? Зачем? Вы ленивые, неблагодарные, никчёмные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца, тупые, нарожавшие в халупах своих детей от никчёмного мужичонки, где нет ремонта со дня постройки дома», — написала Майорова в своих соцсетях.

По мнению врача, мать в состоянии самостоятельно рассмотреть признаки ОРВИ у ребёнка и дать ему жаропонижающие средства. Она также заявила, что вызов врача на дом — это самая ненужная функция в жизни. Детям с температурой Майорова предложила давать таблетки и везти их в больницу. По словам главврача учреждения, Майорову уже уволили.