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9 декабря, 17:18

«Никчёмные и тупые мамаши»: Детский врач лишилась работы после гневной тирады в соцсетях

В Саратовской области уволили педиатра после слов о «тупых мамашах» в соцсетях

Педиатр из поликлиники № 1 в Балакове Саратовской области Екатерина Майорова разозлилась на матерей, которые вызывают врачей на дом, и опубликовала у себя в соцсетях гневный пост. В нём она написала о ненависти к «тупым и никчёмным мамашам». Сотрудницу уже уволили, сообщает RTVI.

«Зачем вы нас к себе зовёте? Зачем? Вы ленивые, неблагодарные, никчёмные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца, тупые, нарожавшие в халупах своих детей от никчёмного мужичонки, где нет ремонта со дня постройки дома», написала Майорова в своих соцсетях.

По мнению врача, мать в состоянии самостоятельно рассмотреть признаки ОРВИ у ребёнка и дать ему жаропонижающие средства. Она также заявила, что вызов врача на дом — это самая ненужная функция в жизни. Детям с температурой Майорова предложила давать таблетки и везти их в больницу. По словам главврача учреждения, Майорову уже уволили.

Ранее Life.ru рассказывал о военном медике, который вживлял осколки боеприпасов в людей, чтобы получить полагающиеся «по ранению» выплаты. Фигуранты смогли обмануть государство на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishchev

Полина Никифорова
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