Новосибирские учёные открыли вирус для борьбы с бактериями, портящими молоко

Новосибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сделали важное открытие: они обнаружили бактериофаг, способный уничтожать бактерии, портящие молоко. Эти бактерии, известные как псевдомонады, размножаются в охлаждённом сыром молоке и вырабатывают ферменты, которые сохраняются даже после пастеризации, делая молоко непригодным для употребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Бактериофаг был выделен из воды реки Катунь на Горном Алтае. Изучив его биологические свойства и геном, учёные подтвердили его эффективность против различных штаммов протеолитических псевдомонад. В отличие от антибиотиков, бактериофаги избирательно разрушают только вредоносные бактерии, не затрагивая полезную микрофлору.

Проблема порчи молока актуальна как для сырого, так и для пастеризованного сырья, особенно при длительном хранении. Присутствие псевдомонад приводит к прогорклости молока, что наносит ущерб молочной промышленности. Новый бактериофаг может стать основой для решений, защищающих фермы и молокозаводы от бактериального загрязнения.

«Даже если вы покупаете молоко в магазине, периодически наталкиваетесь на то, что оно прогоркает, не киснет, а именно прогоркает. Люди думают, что это связано с тем, что туда добавляют антибиотик или ещё что-то, на самом деле это те ферменты, которые остались», ─ рассказывает старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Вера Морозова.

Исследование проводилось в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Учёные надеются, что их открытие привлечёт внимание производителей, заинтересованных в улучшении качества молочной продукции.

На данный момент исследования продолжаются в лабораторных условиях, и команда ждёт предложений по сотрудничеству от заинтересованных предприятий. Успехи в аналогичных исследованиях, например, в подборе фагов для предотвращения мастита у коров, дают надежду на успешное внедрение нового бактериофага в молочную промышленность.