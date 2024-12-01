Онищенко заявил, что вода из-под крана безопаснее молока
Академик Онищенко: Водопроводная вода менее опасна, чем молоко
Академик РАН Геннадий Онищенко успокоил россиян, которые стали опасаться воды из кулеров после массового заражения детей норовирусом в одной из московских школ. Учёный заявил, что такое могло произойти только, если организация, снабжавшая заведение водой, допустила грубые нарушения правил.
По словам Онищенко, наполнение, доставка и использование кулеров проходят тщательные проверки на безопасность. В офисы и школы поступает вода, которая получила разрешение и прошла специальную очистку. С этой точки зрения вода в кулерах и в водопроводе более безопасна, чем молоко.
«Вода менее опасна, чем, допустим, молоко. Мы всегда пили водопроводную воду. И сейчас пьют — в Москве питьевая вода отвечает ГОСТам, которые я долгие годы утверждал», — отметил академик в эфире радио Sputnik.
Ранее Life.ru писал, что у отравившихся детей из 1512-й школы Москвы обнаружили РНК норовируса 2-го типа. За помощью к медикам обратились 30 человек из 12 классов. По имеющейся информации, школьники отравились, попив воды из кулера, у которой был неприятный вкус. По симптоматике норовирус похож на ротавирус. У пациента наблюдается высокая температура, слабость, вялость, обезвоживание, рвота и жидкий стул, возможны высыпания.