Онищенко заявил, что вода из-под крана безопаснее молока

Академик РАН Геннадий Онищенко успокоил россиян, которые стали опасаться воды из кулеров после массового заражения детей норовирусом в одной из московских школ. Учёный заявил, что такое могло произойти только, если организация, снабжавшая заведение водой, допустила грубые нарушения правил.

По словам Онищенко, наполнение, доставка и использование кулеров проходят тщательные проверки на безопасность. В офисы и школы поступает вода, которая получила разрешение и прошла специальную очистку. С этой точки зрения вода в кулерах и в водопроводе более безопасна, чем молоко.

«Вода менее опасна, чем, допустим, молоко. Мы всегда пили водопроводную воду. И сейчас пьют — в Москве питьевая вода отвечает ГОСТам, которые я долгие годы утверждал», — отметил академик в эфире радио Sputnik.