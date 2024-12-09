Стало известно, кем работает 22-летний сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

Джек Депп, 22-летний сын знаменитых родителей Джонни Деппа и Ванессы Паради, предпочитает оставаться в тени своей звёздной семьи. В отличие от своей сестры Лили-Роуз, которая активно строит карьеру в кино и моде, Джек выбрал непубличный образ жизни и на протяжении последних двух лет работал барменом в модном ливанском ресторане L'Area в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам владельца ресторана Эдуарда Шюке, Джек зарекомендовал себя как отличный сотрудник, трудясь как за барной стойкой, так и на кухне. Несмотря на то, что он ушёл несколько месяцев назад, Шюке надеется на его возвращение в следующем году. Ресторан, где работал Джек, является популярным местом среди представителей музыкальной и модной индустрий, а также кинозвёзд.

Джек, в отличие от своей сестры, избегает внимания и редко появляется на публике. Несмотря на это, его иногда можно увидеть на фотографиях в социальных сетях сестры Лили-Роуз, которая называет его «самым крутым человеком». Она также делилась, что Джек поддержал её участие в фильме «Носферату», поскольку в детстве они оба были увлечены историей о Дракуле.

Джек Депп, который свободно говорит по-французски, живёт на две страны: Францию и США. Он также проявляет интерес к искусству и музыке, но, по словам его отца Джонни, не стремится к актёрской карьере. В 2014 году Джонни выразил облегчение, что его сын не пошёл по его стопам в киноиндустрии.

Личная жизнь Джека также остаётся вне публичного внимания. Известно, что он был связан с французской моделью Камиль Жансен, с которой его заметили в Лондоне. На его 18-й день рождения Камиль опубликовала фотографию, где они обнимаются, в своих социальных сетях, что вызвало интерес у поклонников.