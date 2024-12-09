В Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину, есть раненые

Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ. Взрывное устройство, сброшенное беспилотником, попало в их автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, две женщины и мужчина были доставлены в Центральную районную больницу Валуйского округа с минно-взрывными травмами и осколочными ранами лица. Кроме того, украинские БПЛА атаковали парковку в городе Шебекино — там поврежден грузовой автомобиль, а также село Муром — там поврежден забор на одном из частных участков. Данные о последствиях взрывов уточняются, добавил Гладков.