Басков вспомнил, как Агутин спел для уборщицы на новогоднем корпоративе

На недавней программе «Тема» на телеканале RU.TV певец Николай Басков поделился курьёзной историей из своей карьеры. По его словам, на одном из новогодних корпоративов, который он вёл вместе с телеведущей Ариной Шараповой, произошёл забавный случай. Клиент, заказавший мероприятие, слишком увлёкся празднованием.

«Заказчик очень сильно гульнул и сказал: “Всё, заканчиваем! Я уезжаю!” И все подумали, что надо заканчивать. А он имел в виду, что он заканчивает, а вы дальше гуляйте. И все уехали», — рассказывает Басков. В итоге в банкетном зале остались только артисты и уборщица.

Леонид Агутин, известный певец и музыкант, нисколько не смутился и продолжил выступление даже в отсутствие зрителей. Басков вспомнил, как его коллега пел для единственного оставшегося в зале человека — уборщицы, которая продолжала свою работу, несмотря на происходящее. «Я никогда не забуду, как Лёня Агутин вышел: он пел, а уборщица полы мыла. Мы с Ариной Шараповой тогда вели это мероприятие, сидели и слушали Агутина», — рассказал Басков. Несмотря на отсутствие публики, артисты отработали программу до конца, так как гонорар был выплачен в полном объёме.

Леонид Агутин остаётся популярным исполнителем на частных мероприятиях. По словам продюсера Сергея Дворцова, гонорар артиста составляет от полутора до четырёх миллионов рублей. Кроме того, Агутин известен не только своими музыкальными достижениями, но и активной общественной позицией. Недавно он высказался о патриотизме, что, по мнению некоторых экспертов, может повлиять на его карьеру в будущем.

Леонид Агутин — фигура, которая продолжает оставаться в центре внимания благодаря своему таланту и харизме. Этот забавный случай на корпоративе лишь добавляет красок в его насыщенную карьеру, напоминая, что даже самые успешные артисты сталкиваются с неожиданными ситуациями.