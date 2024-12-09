Shaman напомнил о значимости патриотических поступков в День Героев Отечества

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — праздник, посвящённый чествованию людей, удостоенных высших государственных наград за проявленную доблесть и отвагу. Известный российский певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, в этот день напомнил о значимости патриотических поступков и служения Родине.

Он подчеркнул, что День Героев Отечества — это не просто дань памяти мужеству предков, но и напоминание о важности конкретных дел в основе настоящего патриотизма.

Артист отметил, что уже более 200 лет главы страны награждают самоотверженных людей, готовых пожертвовать собой ради блага и процветания России. Сегодня это бойцы, военные медики, военкоры и добровольцы, проявляющие невероятную стойкость в условиях специальной военной операции. Эти люди, по словам певца, являются примером беззаветной любви к Отчизне.

День Героев Отечества был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.

Дронов, известный своими патриотическими песнями, такими как «Встанем» и «Я русский», призвал хранить и передавать память о героях из поколения в поколение. «Герои России останутся в наших сердцах! До конца», — заявил он.