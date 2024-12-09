Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 16:06

Shaman напомнил о значимости патриотических поступков в День Героев Отечества

Певец SHAMAN у памятника русскому герою Ивану Сусанину. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN у памятника русскому герою Ивану Сусанину. Обложка © Telegram / SHAMAN

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — праздник, посвящённый чествованию людей, удостоенных высших государственных наград за проявленную доблесть и отвагу. Известный российский певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, в этот день напомнил о значимости патриотических поступков и служения Родине.

Он подчеркнул, что День Героев Отечества — это не просто дань памяти мужеству предков, но и напоминание о важности конкретных дел в основе настоящего патриотизма.

Артист отметил, что уже более 200 лет главы страны награждают самоотверженных людей, готовых пожертвовать собой ради блага и процветания России. Сегодня это бойцы, военные медики, военкоры и добровольцы, проявляющие невероятную стойкость в условиях специальной военной операции. Эти люди, по словам певца, являются примером беззаветной любви к Отчизне.

День Героев Отечества был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.

Дронов, известный своими патриотическими песнями, такими как «Встанем» и «Я русский», призвал хранить и передавать память о героях из поколения в поколение. «Герои России останутся в наших сердцах! До конца», — заявил он.

Певец Shaman незаметно вытащил паспорт из кармана поклонницы в Подмосковье
Певец Shaman незаметно вытащил паспорт из кармана поклонницы в Подмосковье

Ранее стало известно, что по результатам исследования Brand Analytics и «ВКонтакте» Ярослав Дронов стал самой обсуждаемой персоной в России по итогам уходящего года. Артист приковал к себе внимание миллионов людей не только творческими достижениями, но и событиями в личной жизни.

Юрий Бузина
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar