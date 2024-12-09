Путин указал на важность технологического лидерства ОДКБ в непростых условиях

Президент России Владимир Путин указал на важность обеспечения технологического лидерства стран Организации Договора о коллективной безопасности в области обороны в условиях сложной международной ситуации. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с руководителями парламентов стран-участниц ОДКБ, где обсуждались текущие вызовы и угрозы безопасности.

«Ещё одно направление, на которое, как представляется, нужно обратить внимание, — это поддержка военно-технического и военно-экономического сотрудничества. <...> В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере», — сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер акцентировал внимание на необходимости совместной работы стран ОДКБ по вопросам стандартизации вооружения и военной техники. Путин также отметил важность обеспечения информационной безопасности, подчеркивая, что при этом, что страны не должны препятствовать прогрессу в области новых технологий.