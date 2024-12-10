Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве
SHOT: Раисе Рязановой понадобилась помощь медиков из-за проблем с сердцем
Раисе Ивановне в этом году исполнилось 80 лет. Фото © АГН «Москва» Александр Авилов
Советская и российская актриса Раиса Рязанова, не так давно отметившая 80-летний юбилей, была госпитализирована из-за сердечных проблем, которые могут привести к инфаркту.
По данным SHOT, артистка обратилась к врачам с жалобами на боли в груди. В результате обследования у Рязановой выявили нарушение сердечного ритма, известное как синдром слабости синусового узла, что может привести к остановке сердца или острому инфаркту. Дополнительным фактором риска является повышенное давление.
Врачи назначили ей лечение и рекомендовали пройти дополнительные обследования. В настоящее время она восстанавливается дома.
Раиса Рязанова снялась более чем в 200 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Москва слезам не верит», «Не родись красивой» и «Белый Бим Черное Ухо».
А не так давно актрису развели мошенники. Испугавшись псведо-обвинений в поддержке ВСУ, наивная Раиса Ивановн передала злоумышленникам 4 миллиона рублей наличкой.