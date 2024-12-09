«Подвиг бессмертен»: Медведев поздравил россиян с Днём Героев Отечества знаменитым фото времён ВОВ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих социальных сетях поздравил россиян с Днём Героев Отечества и опубликовал знаменитый снимок времён Великой Отечественной войны. Фотография известна под названием «Комбат» — на ней командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку на Южном фронте в июле 1942 года.

Знаменитый «Комбат» — младший политрук А. Г. Ерёменко. Фото © Wikipedia

«Подвиг героев бессмертен!» — написал Медведев на своей странице в ВКонтакте.