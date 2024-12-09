«Подвиг бессмертен»: Медведев поздравил россиян с Днём Героев Отечества знаменитым фото времён ВОВ
Медведев поздравил россиян с Днём Героев Отечества знаменитым фото «Комбат»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих социальных сетях поздравил россиян с Днём Героев Отечества и опубликовал знаменитый снимок времён Великой Отечественной войны. Фотография известна под названием «Комбат» — на ней командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку на Южном фронте в июле 1942 года.
Знаменитый «Комбат» — младший политрук А. Г. Ерёменко. Фото © Wikipedia
«Подвиг героев бессмертен!» — написал Медведев на своей странице в ВКонтакте.
Ранее Life.ru рассказал, как волонтёры Победы провели акции в честь Дня героев Отечества по всей России. Активисты из Камчатского края, к примеру, организовали диалог с участниками СВО. А добровольцы из Крыма возложили цветы к Вечному огню и раздали жителям региона письма-треуголки с информацией о героях, в честь которых были названы улицы Ялты.
Life.ru