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9 декабря, 16:53

«Подвиг бессмертен»: Медведев поздравил россиян с Днём Героев Отечества знаменитым фото времён ВОВ

Медведев поздравил россиян с Днём Героев Отечества знаменитым фото «Комбат»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих социальных сетях поздравил россиян с Днём Героев Отечества и опубликовал знаменитый снимок времён Великой Отечественной войны. Фотография известна под названием «Комбат» — на ней командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку на Южном фронте в июле 1942 года.

Знаменитый «Комбат» — младший политрук А. Г. Ерёменко. Фото © Wikipedia

Знаменитый «Комбат» — младший политрук А. Г. Ерёменко. Фото © Wikipedia

«Подвиг героев бессмертен!» — написал Медведев на своей странице в ВКонтакте.

Shaman напомнил о значимости патриотических поступков в День Героев Отечества
Shaman напомнил о значимости патриотических поступков в День Героев Отечества

Ранее Life.ru рассказал, как волонтёры Победы провели акции в честь Дня героев Отечества по всей России. Активисты из Камчатского края, к примеру, организовали диалог с участниками СВО. А добровольцы из Крыма возложили цветы к Вечному огню и раздали жителям региона письма-треуголки с информацией о героях, в честь которых были названы улицы Ялты.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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