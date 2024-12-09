Волонтёры Победы провели акции в честь Дня героев Отечества по всей России
Волонтёры Победы приняли участие в мероприятиях в честь Дня героев Отечества. Фото © Telegram / Волонтёры Победы
Волонтёры Победы из разных регионов России отметили День героев Отечества. Они провели праздничные акции, организовали мероприятия и возложили цветы к памятникам. Об этом сообщает телеграм-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
Волонтёры Победы приняли участие в мероприятиях в честь Дня героев Отечества. Фото © Telegram / Волонтёры Победы
Волонтёры Камчатского края организовали диалог с участниками СВО. Мероприятие прошло в центре Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Волонтёрам удалось пообщаться с участниками спецоперации Андреем Поповым, Владимиром Берестенниковым, Денисом Подклетневым и председателем регионального совета ветеранов Росгвардии Михаилом Письменным.
«Молодёжь региона с большим интересом слушала рассказы наших защитников-земляков о том, как они преодолевали трудности на фронте, о дружбе и товариществе. Мы считаем, что такие встречи сегодня важны как никогда — ведь таким образом молодёжь из первых уст узнаёт о подвигах Героев!», — заявил координатор Движения в регионе Антон Ковалёв.
Волонтёры Победы приняли участие в мероприятиях в честь Дня героев Отечества. Фото © Telegram / Волонтёры Победы
Волонтёры Республики Крым возложили цветы к Вечному огню и раздали жителям региона письма-треуголки с информацией о героях, в честь которых были названы улицы Ялты. Также информацию о героях гражданам раздали участники движения из Алтайского и Хабаровского краёв, а также ЛНР. Москва тоже подключилась к празднованию. Волонтёры Победы столицы провели акцию «Улицы Героев» на улице Климашкина. А в Кировской области в честь праздника добровольцы навестили ветерана боевых действий Александра Ивановича Бехтерева!
«В 1951 году Александра Ивановича взяли в армию, в Прибалтику, в город Цесис. Участвовал Александр Иванович в штурмовой группе, в специальной роте, основная задача которой была борьба с бандформированиями. Во время службы Александр Иванович получил ранение осколком в ногу, но, к счастью, быстро смог восстановиться. Через 3 месяца Герой снова приступил к службе, удостоен медалью «Ветеран боевых действий», – рассказали в организации.
Ранее в Кремле прошла торжественная церемония вручения медалей «Золотая звезда» героям СВО. Медали был удостоен Герой России полковник Дмитрий Саблин. Он поблагодарил за освобождение родного Мариуполя. Вместе с военными президент Росси Владимир Путин выпил шампанского. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Этот день ежегодно отмечается в стране 9 декабря.