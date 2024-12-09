Волонтёры Победы провели акции в честь Дня героев Отечества по всей России

Волонтёры Победы из разных регионов России отметили День героев Отечества. Они провели праздничные акции, организовали мероприятия и возложили цветы к памятникам. Об этом сообщает телеграм-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Волонтёры Победы приняли участие в мероприятиях в честь Дня героев Отечества. Фото © Telegram / Волонтёры Победы

Волонтёры Камчатского края организовали диалог с участниками СВО. Мероприятие прошло в центре Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Волонтёрам удалось пообщаться с участниками спецоперации Андреем Поповым, Владимиром Берестенниковым, Денисом Подклетневым и председателем регионального совета ветеранов Росгвардии Михаилом Письменным.

«Молодёжь региона с большим интересом слушала рассказы наших защитников-земляков о том, как они преодолевали трудности на фронте, о дружбе и товариществе. Мы считаем, что такие встречи сегодня важны как никогда — ведь таким образом молодёжь из первых уст узнаёт о подвигах Героев!», — заявил координатор Движения в регионе Антон Ковалёв.

Волонтёры Победы приняли участие в мероприятиях в честь Дня героев Отечества. Фото © Telegram / Волонтёры Победы

Волонтёры Республики Крым возложили цветы к Вечному огню и раздали жителям региона письма-треуголки с информацией о героях, в честь которых были названы улицы Ялты. Также информацию о героях гражданам раздали участники движения из Алтайского и Хабаровского краёв, а также ЛНР. Москва тоже подключилась к празднованию. Волонтёры Победы столицы провели акцию «Улицы Героев» на улице Климашкина. А в Кировской области в честь праздника добровольцы навестили ветерана боевых действий Александра Ивановича Бехтерева!