Алаудинову, Евкурову и Горемыкину присвоили новые звание
Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинову. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В соответствии с данным документом, звание генерала армии также присвоено заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Кроме того, замглавы Минобороны Андрею Булыге главой государства было присвоено звание генерал-полковника, а другому заместителю главы военного ведомства Павлу Фрадкову — звание генерал-лейтенанта.
Ранее сегодня Путин в Кремле наградил военнослужащих медалями «Золотая Звезда». В мероприятии, приуроченном к Дню героев Отечества, приняли участие более 300 военных и гражданских лиц. Среди приглашённых — Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.