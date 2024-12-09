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9 декабря, 16:36

Алаудинову, Евкурову и Горемыкину присвоили новые звание

Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинову. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В соответствии с данным документом, звание генерала армии также присвоено заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Кроме того, замглавы Минобороны Андрею Булыге главой государства было присвоено звание генерал-полковника, а другому заместителю главы военного ведомства Павлу Фрадкову — звание генерал-лейтенанта.

Ранее сегодня Путин в Кремле наградил военнослужащих медалями «Золотая Звезда». В мероприятии, приуроченном к Дню героев Отечества, приняли участие более 300 военных и гражданских лиц. Среди приглашённых — Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

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Награждённый Путиным Герой России поблагодарил за освобождение Мариуполя
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Life.ru.

Наталья Демьянова
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