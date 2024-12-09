Алаудинову, Евкурову и Горемыкину присвоили новые звание

В соответствии с данным документом, звание генерала армии также присвоено заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Кроме того, замглавы Минобороны Андрею Булыге главой государства было присвоено звание генерал-полковника, а другому заместителю главы военного ведомства Павлу Фрадкову — звание генерал-лейтенанта.