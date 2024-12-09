Опубликована программа выездной сессии в Стамбуле по сотрудничеству РФ и Турции

Во вторник,10 декабря, в Стамбуле пройдёт выездная сессия по сотрудничеству России и Турции, организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке Посольства Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике. Мероприятие состоится в отеле Mandarin Oriental Bosphorus и станет значимым этапом в укреплении деловых и инвестиционных связей между двумя странами.

«За последние годы товарооборот между нашими странами значительно вырос, превысив 60 миллиардов долларов в 2023 году. Турция является одним из ключевых экономических партнёров России, и обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества. Выездная сессия станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений и развитии новых бизнес-инициатив», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Главной темой обсуждения станет развитие торгово-экономического взаимодействия и поиск новых механизмов для поддержки партнёрства российских и иностранных компаний. На повестке дня – рассмотрение эффективных подходов к преодолению вызовов в условиях трансформации мировой экономики.

В рамках сессии-открытия выступят Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, заместитель генерального директора Управления по международной торговле услугами Министерства торговли Турции Али Алперен Качар, председатель Турецко-российского делового совета (DEİK) Иззет Экмекчибаши и торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин. Модератором будет председатель правления Ассоциации русских и турецких предпринимателей (RTİB) Эрдем Аджай.

Одним из центральных событий станет презентация ключевых бизнес-коммуникационных платформ Фонда «Росконгресс». Участникам представят основные проекты экосистемы Фонда: Петербургский международный экономический форум, Российскую энергетическую неделю, туристический форум «Путешествуй», юридический форум, форум индустрии дизайна, Кавказский инвестиционный форум, Конгресс молодых учёных, Форум будущих технологий и Форум «Здоровое общество».

«Проекты Фонда «Росконгресс» способствуют расширению экономического сотрудничества и обсуждению актуальных вопросов глобальной экономики. Мы уверены, что наше сотрудничество с Турцией будет укреплять взаимовыгодные связи и способствовать реализации крупных бизнес-инициатив», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Заключительной частью программы станет панельная дискуссия, где участники обсудят успешные примеры российско-турецкого сотрудничества и обменяются идеями по преодолению текущих вызовов. Особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках Петербургского международного экономического форума.

В дискуссии примут участие председатель правления Ассоциации русских и турецких предпринимателей (RTİB) Эрдем Аджай, представитель «ОПОРА России» в Мраморном и Эгейском регионах Турции Исмет Бинер, замдиректора Фонда «Росконгресс», директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков, председатель Союза производителей машиностроительной продукции Турции (MIB) Эмре Генджер, глава Российско-турецкого торгового дома «РОСТ» Кадир Куртулуш, представитель Российского экспортного центра в Турции Тимур Сафин и представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Турции Владимир Эммер.