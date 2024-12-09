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Регион
9 декабря, 17:43

В Нидерландах сообщили о перехвате российских самолётов над Балтийским морем

Голландские F-35 сопроводили российские самолёты над Балтийским морем

Два голландских истребителя F-35, базирующиеся на военной базе в Эстонии, перехватили три российских самолёта над Балтийским морем в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

В первый раз голландские истребители якобы идентифицировали и сопроводили над международными водами военно-транспортный самолёт Ан-72 и самолёт-разведчик Су-24. Во время второго вылета был идентифицирован самолёт-разведчик Ил-76. Отметим, что четыре F-35 ВВС Нидерландов в декабре начали патрулировать воздушное пространство НАТО в Эстонии. Ожидается, что их миссия продлится до 31 марта.

Ранее сообщалось, что два британских самолёта сопроводили российский Ту-142 в небе над Северным морем. Это произошло всего через несколько дней после того, как ВМС Британии сопровождали наши военные корабли, проходившие через пролив Ла-Манш.

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Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Полина Никифорова
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