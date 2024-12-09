В Нидерландах сообщили о перехвате российских самолётов над Балтийским морем

Два голландских истребителя F-35, базирующиеся на военной базе в Эстонии, перехватили три российских самолёта над Балтийским морем в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

В первый раз голландские истребители якобы идентифицировали и сопроводили над международными водами военно-транспортный самолёт Ан-72 и самолёт-разведчик Су-24. Во время второго вылета был идентифицирован самолёт-разведчик Ил-76. Отметим, что четыре F-35 ВВС Нидерландов в декабре начали патрулировать воздушное пространство НАТО в Эстонии. Ожидается, что их миссия продлится до 31 марта.