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9 декабря, 17:56

Сотрудницу ресторана быстрого питания изнасиловали в ТЦ в Казани

Mash Iptash: В Казани сотрудник ТЦ изнасиловал сотрудницу фастфуд-ресторана

В Казани в торговом центре «Меге» изнасиловали 23-летнюю девушку. Предварительно, она работает в ресторане «Вкусно — и точка», сообщает Mash Iptash.

Инцидент произошёл, когда девушка выходила из подсобки, чтобы выбросить мусор, и столкнулась с сотрудником ТЦ. После того как он узнал, что она новенькая, предложил ей пройти в соседнее помещение для обсуждения. В кабинете не было камер, и сотрудник воспользовавшись этим, изнасиловал девушку.

По данным телеграм-канала, мужчина был задержан, однако девушка не смогла его опознать. Данное дело находится на контроле СК, который будет проводить дальнейшее расследование.

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Алена Пенчугина
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