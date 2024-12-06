«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 19:08

Грабитель из Магнитогорска, насиловавший женщин, мстил за свой несчастный брак

В Магнитогорске задержали серийного маньяка-сексоголика, серия преступлений которого началась ещё восемь лет назад. За это время он жестоко изнасиловал и ограбил семерых женщин из-за собственных проблем в браке, сообщает Mash.

Маньяк попал на видеонаблюдения в Магнитогорске. Видео © Telegram / Mash

Преступник нападал на женщин в период с 2016-го по 2018 годы. Каждую он ранним утром подкарауливал на лестничной клетке, когда те выходили из квартиры, связывал и насиловал. После этого он выносил ценности и сбывал их через своего знакомого. На «дело» маньяк ходил в надетой балаклаве, поэтому его не могли опознать.

Фоторобот насильника. Фотография © Telegram / Mash

Фоторобот насильника. Фотография © Telegram / Mash

За два года маньяк-насильник прославился на весь город и вынужденно залёг на дно. У полиции имелся только его фоторобот, а также сообщения о том, что преступник хромает и образцы ДНК, в которых на протяжении несколько лет пытались найти совпадения с другими образцами. В итоге это и принесло плоды: ДНК маньяка было в полицейской базе с 1991 года — тогда он напал на девушку. Насильником оказался местный 51-летний предприниматель Александр Егоров. Мотивом для совершения преступлений оказалась злость в отношении собственной жены, с которой у него происходили постоянные скандалы, завершившиеся разводом.

«Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — признался задержанный.

«Каннибал и насильник» Арми Хаммер сделал вазэктомию по настоянию матери
«Каннибал и насильник» Арми Хаммер сделал вазэктомию по настоянию матери

Ранее Life.ru рассказывал о том, как екатеринбургского священника Даниила Сидорова обвинили в нападении и попытке изнасилования девушки. Священнослужитель преследовал её, а догнав, принялся хватать за интимные части тела, свалил на землю и принялся мастурбировать. Дальше дело не зашло — жертву спасла мама. Нападавший в суде признал вину, а епархия отстранила его от служения, но под стражу его отправлять не стали. На днях выяснилось, что в его деле фигурирует ещё одна жертва нападения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar