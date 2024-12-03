В деле священника-насильника из Екатеринбурга появилась новая жертва

«Следствием установлено, что в один из июльских дней Сидоров на улице Карла Маркса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 38-летней гражданки. Однако она оказала ему активное сопротивление, поэтому он свой умысел до конца довести не смог», — рассказал источник агентства.

Напомним, ранее Сидорова обвинили в нападении на девушку с целью сексуального насилия. Иерей преследовал её, а когда догнал, начал хватать за интимные места, повалил на землю и начал мастурбировать. Спасла её мама. Суд в Екатеринбурге не стал отправлять священника под стражу, при этом Сидоров признал вину, ему запретили любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Также епархия отстранила Сидорова от служения в церкви.