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3 декабря, 15:20

В деле священника-насильника из Екатеринбурга появилась новая жертва

Даниил Сидоров. Фото © VK / УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ. Екатеринбургская епархия

Даниил Сидоров. Фото © VK / УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ. Екатеринбургская епархия

В деле бывшего екатеринбургского священника Даниила Сидорова появилась ещё одна жертва. По данным URA.ru, в июле 26-летний служитель церкви совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 38-летней гражданки. Женщина смогла отбиться.

«Следствием установлено, что в один из июльских дней Сидоров на улице Карла Маркса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 38-летней гражданки. Однако она оказала ему активное сопротивление, поэтому он свой умысел до конца довести не смог», — рассказал источник агентства.

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Напомним, ранее Сидорова обвинили в нападении на девушку с целью сексуального насилия. Иерей преследовал её, а когда догнал, начал хватать за интимные места, повалил на землю и начал мастурбировать. Спасла её мама. Суд в Екатеринбурге не стал отправлять священника под стражу, при этом Сидоров признал вину, ему запретили любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Также епархия отстранила Сидорова от служения в церкви.

Алена Пенчугина
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