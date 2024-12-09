СМИ узнали, почему Зеленский не пользуется Telegram на личном телефоне
NYT: Зеленский не использует Telegram из соображений безопасности
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский не пользуется Telegram на своём смартфоне, чтобы избежать возможных угроз безопасности. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. При этом посты в официальном телеграм-канале главы киевского режима публикуются регулярно.
По данным газеты, ещё в 2022 году украинская разведка предупреждала Зеленского о возможном риске российского влияния через Telegram. Однако тогда угрозу не сочли достаточно серьёзной для введения полного запрета на использование мессенджера.
Тем не менее, NYT напоминает, что на президентских выборах 2019 года команда Зеленского активно использовала Telegram для связи с избирателями. Это было возможно благодаря инициативе Михаила Фёдорова, нынешнего министра цифровой трансформации Незалежной, который в 2020 году рассказывал о своём регулярном контакте с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его командой.
Ранее появилась информация о том, что группа бойцов ВСУ разрабатывает план свержения Зеленского в закрытом чате в Telegram. По заявлению, среди заговорщиков присутствуют морские пехотинцы, разведчики, спецназовцы и даже представители нацбатальонов.