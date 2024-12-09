Состав сборной Подмосковья по гольфу пополнила трёхкратная чемпионка России
Трёхкратная чемпионка РФ по гольфу вошла в состав сборной Московской области
Екатерина Малахова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _katyaam
Федерация гольфа Московской области готовит расширение состава сборной. Из столичной команды в сборную Подмосковья перешла трёхкратная чемпионка России Екатерина Малахова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ещё одной яркой представительницей обновлённой команды стала Елизавета Кошкина. За первый же сезон в составе сборной Московской области она завоевала золотую медаль на Спартакиаде учащихся, а также заняла вторые места на первенствах России и Московской области.
Ранее Life.ru сообщал, что в августе на берегу Пестовского водохранилища в Подмосковье прошёл первый турнир, организованный журналом «Гольф-клуб». Мероприятие было приурочено к годовщине выхода издания, спортивное событие возглавила главный редактор Мария Петрикова.