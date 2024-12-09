Состав сборной Подмосковья по гольфу пополнила трёхкратная чемпионка России

Федерация гольфа Московской области готовит расширение состава сборной. Из столичной команды в сборную Подмосковья перешла трёхкратная чемпионка России Екатерина Малахова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ещё одной яркой представительницей обновлённой команды стала Елизавета Кошкина. За первый же сезон в составе сборной Московской области она завоевала золотую медаль на Спартакиаде учащихся, а также заняла вторые места на первенствах России и Московской области.