Израильская армия совершила массированный авианалёт на Сирию

Самолёты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по пригородам Дамаска и другим районам Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники.

В результате авиаударов пострадали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы, где базировались вертолёты армии САР. Также обстрелу подвергся район Барза на севере Дамаска. Телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» утверждает, что удар был нанесён 15-ю ракетами, разрушены несколько зданий расположенного там научно-исследовательского института.

Кроме того, израильские самолёты атаковали научно-исследовательские центры в Джемрайе, Масьяфе и аэродром в городе Камышлы. Обстрелу также подвергся Хомс на западе страны. Информация о погибших, раненых и других последствиях ударов пока отсутствует.