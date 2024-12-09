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Регион
9 декабря, 20:31

Израильская армия совершила массированный авианалёт на Сирию

Al Mayadeen: Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригородам Дамаска

Самолёты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по пригородам Дамаска и другим районам Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники.

В результате авиаударов пострадали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы, где базировались вертолёты армии САР. Также обстрелу подвергся район Барза на севере Дамаска. Телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» утверждает, что удар был нанесён 15-ю ракетами, разрушены несколько зданий расположенного там научно-исследовательского института.

Кроме того, израильские самолёты атаковали научно-исследовательские центры в Джемрайе, Масьяфе и аэродром в городе Камышлы. Обстрелу также подвергся Хомс на западе страны. Информация о погибших, раненых и других последствиях ударов пока отсутствует.

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Ранее стало известно, что израильская армия создаёт дополнительную безопасную зону за пределами буферной территории на сирийской стороне горного массива Хермон в районе Голанских высот. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что целью этого шага является «нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами».

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Shutterstock / FOTODOM / Moshe EINHORN

Анатолий Цейко
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