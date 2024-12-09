Армия Израиля впервые за полвека зашла на земли Сирии у Голан и начала возводить укрепления

Армия Израиля формирует дополнительную безопасную зону за полосой разграничения на сирийской части горного массива Хермон на Голанских высотах, что находится за пределами буферной зоны. Об этом доложил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что Израиль планирует и далее уничтожать стратегическое и тяжёлое вооружение на территории Сирии, а также пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан. При этом израильские войска впервые с 1973 года открыто вышли за пределы буферной зоны на Голанах.