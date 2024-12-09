Армия Израиля впервые за полвека зашла на земли Сирии у Голан и начала возводить укрепления
Армия Израиля создаёт дополнительную зону безопасности у горы Хермон в Сирии
Армия Израиля формирует дополнительную безопасную зону за полосой разграничения на сирийской части горного массива Хермон на Голанских высотах, что находится за пределами буферной зоны. Об этом доложил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в своём телеграм-канале.
«С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создаёт дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения», — написал Гендельман.
Он также добавил, что Израиль планирует и далее уничтожать стратегическое и тяжёлое вооружение на территории Сирии, а также пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан. При этом израильские войска впервые с 1973 года открыто вышли за пределы буферной зоны на Голанах.
Напомним, недавно вооружённая оппозиция перешла в атаку в Сирии, захватив несколько городов и выдавив правительственные войска. Она овладела городом Хама, а также захватила Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад сложил полномочия и сбежал из Дамаска на грузовом самолёте. По данным СМИ, ему выделили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны быть организованы под эгидой ООН. Чтобы не дать террористам овладеть приграничными объектами, власти Израиля ввели войска.
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