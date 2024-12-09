NYT: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан впервые за 50 лет
Израильская армия впервые за более чем 50 лет вошла на территорию Сирии, за пределами Голанских высот. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на израильских политиков.
Сухопутные войска Израиля пересекли демилитаризованную зону, что стало первым открытым вторжением на территорию Сирии после Октябрьской войны 1973 года.
По информации чиновников, Тель-Авив обеспокоен возможностью того, что вооружённые группы сирийской оппозиции могут захватить военные объекты, расположенные рядом с Голанскими высотами, и использовать их против Израиля.
Ранее стало известно, что израильские танки прибыли к границе с Сирией. Напомним, что в конце ноября вооружённая оппозиция начала наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Например, боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сложил полномочия и покинул Дамаск на грузовом самолёте. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.