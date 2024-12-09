NYT: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан впервые за 50 лет

Израильская армия впервые за более чем 50 лет вошла на территорию Сирии, за пределами Голанских высот. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на израильских политиков.

Сухопутные войска Израиля пересекли демилитаризованную зону, что стало первым открытым вторжением на территорию Сирии после Октябрьской войны 1973 года.