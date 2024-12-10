Кабмин утвердил правила публикации данных людей из реестра контролируемых лиц

Новые правила размещения сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в Интернете утвердило Правительство России. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сведения о гражданах, внесённых в базу, будут размещаться на официальном сайте Министерства внутренних дел России, которое является оператором реестра. В перечень публикуемых данных входят фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, а также информация о документе, удостоверяющем личность. При этом доступ к этой информации будет ограничен, и размещение будет осуществляться в течение 24 часов с момента внесения или исключения сведений из реестра.

Чтобы узнать, содержатся ли сведения об иностранном гражданине в реестре, пользователи смогут подать запрос через сайт МВД, заполнив обязательные поля. Обработка запроса осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». Ответ будет предоставляться в автоматическом режиме и в реальном времени без взимания платы. Эти данные могут быть использованы государственными органами и другими пользователями без ограничений.