Рафаэль Гросси заявил о продолжении необходимого диалога Ирана и МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 9 декабря провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Подробностями беседы глава МАГАТЭ поделился в соцсети X.

По словам Гросси, темой созвона стала их недавняя встреча с иранским дипломатом в Тегеране. Руководитель агентства отметил, что «необходимый диалог» между Тегераном и МАГАТЭ продолжается.