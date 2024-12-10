Рафаэль Гросси заявил о продолжении необходимого диалога Ирана и МАГАТЭ
Рафаэль Гросси и Аббас Аракчи. Обложка © X / Rafael MarianoGrossi
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 9 декабря провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Подробностями беседы глава МАГАТЭ поделился в соцсети X.
По словам Гросси, темой созвона стала их недавняя встреча с иранским дипломатом в Тегеране. Руководитель агентства отметил, что «необходимый диалог» между Тегераном и МАГАТЭ продолжается.
Ранее в пресс-службе МАГАТЭ зафиксировали, что ядерные объекты Ирана не пострадали в ходе израильских атак. Гросси подчеркнул, что агентство продолжает «пристально следить за ситуацией».