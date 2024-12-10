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Регион
9 декабря, 23:32

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости оспой обезьян в Африке в конце 2024 года

В период с 3 ноября по 1 декабря на африканском континенте лабораторно подтверждено свыше 2 тысяч новых случаев заражения оспой обезьян (mpox). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее значительный рост заболеваемости и смертности отмечен в Демократической Республике Конго (ДРК).

За один месяц количество инфицированных в регионе достигло 13 171, что на 2 023 случая больше по сравнению с началом ноября. Летальных исходов зафиксировано 57, что на четыре больше предыдущего показателя. Особенно заметное увеличение наблюдается в ДРК, где с начала ноября выявлен ещё 851 инфицированный, а общее число заболевших возросло до 9 513.

В ноябре к списку стран, где выявлены случаи mpox, присоединилась и Ангола. Таким образом, география распространения инфекции продолжает расширяться. На глобальном уровне с января 2022 года зарегистрировано более 115 тысяч случаев заболевания, включая 255 смертей.

Раскрыты симптомы смертельно опасного вируса в Конго
Раскрыты симптомы смертельно опасного вируса в Конго

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения разновидности вируса оспы обезьян Ib на территории России исключены. Ведомство уточнило, что Ib была впервые выявлена в Демократической Республике Конго в апреле 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Тимур Хингеев
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