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9 декабря, 23:44

Убийца главы UnitedHealthcare пойман благодаря сотруднику McDonald's

Подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare задержан в Пенсильвании

Подозреваемый по делу об убийстве Брайана Томпсона, кадры с камер видеонаблюдения. Обложка © X / NYPD NEWS

Подозреваемый по делу об убийстве Брайана Томпсона, кадры с камер видеонаблюдения. Обложка © X / NYPD NEWS

В США задержан подозреваемый в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. О его поимке сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

По её словам, 26-летний Луиджи Манджоне был задержан в понедельник утром в городе Алтуна, штат Пенсильвания. Подозреваемого опознал сотрудник McDonald's, в котором и обедал предполагаемый преступник. Работник вызвал полицию, которая оперативно наведалась в ресторан быстрого питания.

«Прибывшие на место полицейские допросили подозреваемого, который вёл себя подозрительно и имел при себе несколько поддельных удостоверений личности, а также паспорт США», — заявила Тиш.

Луиджи Манджоне в полицейской машине. Фото © X / NYPD NEWS

Луиджи Манджоне в полицейской машине. Фото © X / NYPD NEWS

Кроме того, у Манджоне было найдено оружие и одежда, которые, как полагает полиция, использовались во время убийства Брайана Томпсона.

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Напомним, убийство главы крупнейшей медицинской страховой компании США UnitedHealthcare произошло 4 декабря в Нью-Йорке. Инцидент случился утром возле отеля Hilton на Манхэттене, где он должен был выступить на ежегодной конференции инвесторов.

Анатолий Цейко
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