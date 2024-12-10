Убийца главы UnitedHealthcare пойман благодаря сотруднику McDonald's

В США задержан подозреваемый в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. О его поимке сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

По её словам, 26-летний Луиджи Манджоне был задержан в понедельник утром в городе Алтуна, штат Пенсильвания. Подозреваемого опознал сотрудник McDonald's, в котором и обедал предполагаемый преступник. Работник вызвал полицию, которая оперативно наведалась в ресторан быстрого питания.

«Прибывшие на место полицейские допросили подозреваемого, который вёл себя подозрительно и имел при себе несколько поддельных удостоверений личности, а также паспорт США», — заявила Тиш.

Луиджи Манджоне в полицейской машине. Фото © X / NYPD NEWS

Кроме того, у Манджоне было найдено оружие и одежда, которые, как полагает полиция, использовались во время убийства Брайана Томпсона.