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Регион
10 декабря, 00:49

Россия стала обладательницей уникальной технологии, которая спасёт человечество от болезней

Мурашко: В центре Гамалеи разработана уникальная технология для создания вакцин

Минздрав России анонсировал разработку уникальной платформы для создания вакцин от множества инфекционных заболеваний. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, именно с использованием этой технологии был создан новый отечественный препарат от CoViD-19, который уже зарегистрирован в стране, сообщает РИА «Новости».

«По сути дела, это ещё одна технология, которая может использоваться в том числе для создания вакцин от целого ряда инфекций. Работы уже идут», — поделился глава ведомства.

Мурашко подчеркнул важность платформы для отечественного медицинского научного сообщества, добавив, что она открывает новые возможности для разработки вакцин и для борьбы с различными угрозами для здоровья населения.

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Разработкой вакцины от коронавируса с помощью новой платформы занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они использовали принцип вирусоподобных частиц для создания средства против CoViD-19, названного «Гам-VLP-мультивак». Эта вакцина является частью нового подхода к разработке, который, по мнению экспертов, может применяться и в борьбе с другими инфекциями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Тимур Хингеев
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