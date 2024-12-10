Короткое замыкание утащило пожилого россиянина на тот свет
Пожар в Смоленской области унёс жизнь 83-летнего пенсионера
Борьба с возгоранием под Смоленском. Обложка © Telegram / МЧС России
В Смоленской области при пожаре в частном доме погиб 83-летний мужчина. Подробностями ночной трагедии в официальном Telegram-канале поделилась пресс-служба МЧС России.
Инцидент произошёл в деревне Большая Добрая. Огонь охватил дом площадью 100 квадратных метров. Для борьбы с пламенем были привлечены семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Во время разборки потушенных конструкций пожарные обнаружили безжизненное тело местного жителя. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание.
Ведомство призывает россиян уделять особое внимание своим пожилым родственникам и их безопасности. Для этого достаточно чаще навещать членов семьи, регулярно проверять отопительные системы и электропроводку, а также оснащать дома огнетушителями и пожарными извещателями.
А недавно пожар произошёл и на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 горняков, двое из них были переданы в руки медиков.