Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 01:11

Короткое замыкание утащило пожилого россиянина на тот свет

Пожар в Смоленской области унёс жизнь 83-летнего пенсионера

Борьба с возгоранием под Смоленском. Обложка © Telegram / МЧС России

Борьба с возгоранием под Смоленском. Обложка © Telegram / МЧС России

В Смоленской области при пожаре в частном доме погиб 83-летний мужчина. Подробностями ночной трагедии в официальном Telegram-канале поделилась пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошёл в деревне Большая Добрая. Огонь охватил дом площадью 100 квадратных метров. Для борьбы с пламенем были привлечены семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Во время разборки потушенных конструкций пожарные обнаружили безжизненное тело местного жителя. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание.

Ведомство призывает россиян уделять особое внимание своим пожилым родственникам и их безопасности. Для этого достаточно чаще навещать членов семьи, регулярно проверять отопительные системы и электропроводку, а также оснащать дома огнетушителями и пожарными извещателями.

В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса
В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса

А недавно пожар произошёл и на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 горняков, двое из них были переданы в руки медиков.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar