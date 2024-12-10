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10 декабря, 01:21

Россиян с мелкими долгами могут защитить от ареста имущества — закон готов

Миронов предложил запретить арест имущества за долги ниже 100 тысяч рублей

Сергей Миронов. Обложка © spravedlivo.ru

Сергей Миронов. Обложка © spravedlivo.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев представили на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает запрет на арест автомобилей и недвижимости граждан и организаций, если сумма долга не превышает 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, меры принудительного исполнения, такие как арест имущества, должны быть соразмерными и соответствовать объёмам задолженности. В этом контексте предлагается установить порог в 100 тысяч рублей, ниже которого арест имущества не будет применяться, за исключением случаев по алиментам и компенсации вреда здоровью.

«По нашему мнению, это не только позволит снизить количество случаев явного несоответствия применяемых мер ареста имущества, но и послужит профилактике коррупционных проявлений в этой сфере», — уверен Миронов.

Кроме того, законопроект включает норму, обязывающую судебных приставов отменять меры принудительного исполнения в течение двух дней после погашения задолженности. Согласно документу, на практике возникают ситуации, когда снятие ограничений требует длительного времени и дополнительных финансовых затрат со стороны должников.

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Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева выступила с инициативой временно блокировать денежные средства от продажи недвижимости с целью проверки сделки. По мнению депутата, это решит проблему с мошеннической схемой «продавец под влиянием».

Тимур Хингеев
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