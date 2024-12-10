Певицу Альбину Сексову оштрафовали за разжигание ненависти по нацпризнаку

Тушинский суд Москвы наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за содержание её песни, которое признано возбуждающим ненависть на национальной почве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд квалифицировал действия артистки как нарушение статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (возбуждение вражды или унижение достоинства по признакам национальности). Помимо штрафа, данная статья может предусматривать более жёсткие санкции, включая обязательные работы или арест до 15 суток.

О противоправном контенте звезды стало известно после того, как прокурор обратил внимание на одну из песен Сексовой, опубликованную на платформе YouTube. В ходе проверки материалов правоохранители выявили элементы, которые могут быть расценены как уничижительные высказывания по отношению к определённой группе людей.